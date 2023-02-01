Знаменитости 01 февраля 2023, 00:30 Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве женщины-оператора Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение по делу о гибели оператора Галины Хатчинс Публичное достояние

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Прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис выдвинула первое официальное обвинение актеру Алеку Болдуину в непредумышленном убийстве женщины-оператора фильма «Ржавчины» Галины Хатчинс. Вторым фигурантом дела стал специалист по оружию Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевым патроном. Об этом сообщило издание Page Six.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела составляет 1,5 года тюрьмы.

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Согласно опубликованному обвинительному заключению, прокуратура подсчитала не менее 10 различных действий актера и отвечавшего за оружие специалиста, которые привели к непредумышленному убийству.

При этом претензий в Болдуину у прокуратуры оказалось больше, так как кроме исполнителя главной роли в фильме он выступал в качестве продюсера и отвечал за все происходящее на площадке.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» во время репетиции эпизода со стрельбой. Один из патронов в пистолете в руках Алека Болдуина оказался боевым. Актер подчеркнул, что выстрел оказался самопроизвольным, так как он на курок не нажимал. Но криминалисты ФСБ заявили, что в таком виде оружия выстрел без нажатия на курок исключен.