Знаменитости 28 февраля 2024, 17:13 Проблемы с памятью возникли у Бари Алибасова после инсульта Mash: у Бари Алибасова после инсульта ухудшились когнитивные способности АГН Москва / Global Look Press

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После пережитого инсульта у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова ухудшились когнитивные способности. Он не может вспомнить, где находится, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Алибасова выявили стеноз сонной артерии и нарушение кровоснабжения мозга, что вызвало ухудшение когнитивных способностей. Кроме того, он сильно раздражается из-за врачей, потому что не понимает, что они от него хотят.

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Авторы публикации добавили, что порой недовольство продюсера может переходить в крик. Медики вынуждены по несколько раз повторять, где он и что с ним произошло. Только после этого музыкант приходит в себя и начинает осознавать происходящее.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться», однако позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.