Знаменитости 11 сентября 2023, 21:13 Призыв блогера Дани Милохина в армию назвали неизбежным Mash: блогеру Дане Милохину вручат повестку о срочной службе осенью РИА «Новости»

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Вернувшемуся в Россию блогеру Дане Милохину избежать осеннего призыва в армию не удастся. Блогером уже заинтересовались в Краснодарском крае, где он состоит на учете с 2018 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы сообщения отметили, что оснований для отклонения от службы в армии у Милохина не было, поэтому после начала осеннего призыва он получит повестку.

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Обращение в Минобороны с просьбой обратить внимание на потенциального призывника ранее опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пояснила, что военная служба поможет перевоспитать вернувшегося в Россию блогера, который ранее допускал негативные высказывания в адрес Родины.

Осенний призыв в России начнется с 1 октября и пройдет он по новым правилам. Теперь повестка станет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете призывника на сайте госуслуг. За неявку в военкомат призывнику ограничат выезд за границу, запретят управлять автомобилем, а также проводить сделки с недвижимостью.

Даня Милохин вернулся в Россию на прошлой неделе после почти годового отсутствия. Во время жизни за границей он неоднократно жаловался на нехватку денег. На какой срок и с какими целями вернулся блогер пока неизвестно.