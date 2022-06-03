Принц Гарри и Меган Маркл приехали в Великобританию

Королева Елизавета II пригласила принца Гарри и Меган Маркл на празднование 70-летия своего правления. Пара прибыла в Великобританию. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По данным издания, они прилетели на частном самолете. Потом королева заказала им машину. Сейчас они находятся в Букингемском дворце.

Ранее герцоги Сассекские пообещали Елизавете II вести себя сдержанно на празднике и не устраивать скандалов. Эта поездка в Великобританию стала первой для них с детьми, дочерью Лилибет и сыном Арчи. Королева стала первым монархом в истории страны, который так долго занимал пост.

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз осудила Меган Маркл после того, как они с принцем Гарри отказались от королевских полномочий. По данным СМИ, Паркер-Боулз назвала Маркл «бесстыдницей». Королевский эксперт Том Бауэр, заявил, что герцогиня Корнуольская осуждает поведение Маркл.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Пара заявила, что в дальнейшем не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».