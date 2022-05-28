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    28 мая 2022, 09:36

    Меган Маркл и принц Гарри обещали королеве обойтись без драм на юбилее

    Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл обещали Елизавете II избежать скандалов на юбилее

    Максим Зинкин

    Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетят торжество по поводу юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Они пообещали вести себя сдержанно и не устраивать драм. Об этом сообщило издание Daily Mail.

    Герцогиня и герцог Сассекские примут участие в официальном мероприятии и посетят службу в соборе Святого Павла, которая запланирована на 3 июня.

    Это поездка в Великобританию станет для принца Гарри и Маркл первой с детьми, дочерью Лилибет и сыном Арчи.

    В июне Елизавета II отметит свое 70-летнее пребывание на престоле. Она станет первым монархом в истории Великобритании, который так долго занимал пост.

    Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года встретились с Елизаветой. Пара проживает в США с 2020 года, они дали резонансное интервью, обвинив королевскую семью в безразличии к себе.