Меган Маркл и принц Гарри обещали королеве обойтись без драм на юбилее

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетят торжество по поводу юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Они пообещали вести себя сдержанно и не устраивать драм. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Герцогиня и герцог Сассекские примут участие в официальном мероприятии и посетят службу в соборе Святого Павла, которая запланирована на 3 июня.

Это поездка в Великобританию станет для принца Гарри и Маркл первой с детьми, дочерью Лилибет и сыном Арчи.

В июне Елизавета II отметит свое 70-летнее пребывание на престоле. Она станет первым монархом в истории Великобритании, который так долго занимал пост.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года встретились с Елизаветой. Пара проживает в США с 2020 года, они дали резонансное интервью, обвинив королевскую семью в безразличии к себе.