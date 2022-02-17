Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз назвала Меган Маркл «бесстыдницей»

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз осудила Меган Маркл после того, как они с принцем Гарри отказались от королевских полномочий. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Mirror.

По данным издания Паркер-Боулз назвала Маркл «бесстыдницей». Королевский эксперт Том Бауэр, заявил, что герцогиня Корнуольская осуждает поведение Маркл.

Ранее принц Гарри рассказал о завершении чернового варианта рукописей о жизни в королевской семье Британии.