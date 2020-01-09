Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Об этом супруги объявили в своем Instagram-аккаунте вечером в среду, 8 января.

Пара заявила, что в дальнейшем не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит при этом полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

«После многих месяцев размышлений и дискуссий мы решились на перемены в этом году и начали постепенно формировать новую роль в рамках этого института. Мы намерены отойти от дел в качестве „старших“ членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», — написали Гарри и Меган в Instagram. Супруги добавили, что чувствуют себя готовыми к такой корректировке.

Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию. Жить герцог и герцогиня Сассекские планируют в разъездах между Великобританией и США.

«Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с уважением к королевским традициям и в то же время предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая открытие нашей новой благотворительной организации», — сказано в сообщении супругов.