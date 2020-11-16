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    16 ноября 2020, 09:50

    Приемный сын опубликовал фото с Джигарханяном, сделанное перед смертью

    Анастасия Калинина

    Приемный сын Армена Джигарханяна Степан опубликовал на своей странице в Instаgrаm последний снимок, сделанный перед последней госпитализацией известного актера. Джигарханян умер на 86-м году жизни.
    Приемный сын опубликовал фото с Джигарханяном, сделанное перед смертью

    «Незадолго до последней госпитализации», — говорится в подписи к публикации.

    Приемный сын опубликовал фото с Джигарханяном, сделанное перед смертью | Изображение 1
    Источник фото: Instagram-аккаунт @st_jigar

    Степан Джигарханян узнал о смерти актера 13 ноября в пятницу и назвал это «ужасным совпадением». Пасынок проживает в Америке, где сейчас проблемы с перелетами. Мужчина переживает, что может и не успеть прилететь на прощание с отцом. По предварительным причинам, советский артист скончался от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма.

    Церемония прощания с Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате 17 ноября, но с соблюдением всех мер предосторожности. Поклонники должны быть на прощании в масках. По предварительной информации, актера похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Джигарханяна.