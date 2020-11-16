Приемный сын Джигарханяна узнал о смерти отца при «ужасном совпадении»

Приемный сын Джигарханяна Степан узнал о смерти актера 13 ноября, в пятницу. Он назвал это «ужасным совпадением».

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е», — заявил Степан Джигарханян. Его слова приводит сайт sobesednik.ru.

Приемный сын актера проживает в США. Он рассказал, что очень постарается прилететь на похороны приемного отца, но из-за проблем с авиасообщением не может обещать, что точно приедет.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. У артиста остановилось сердце на фоне множества хронических проблем со здоровьем. Прощание с Джигарханяном решили провести в открытом формате, но с соблюдением всех мер предосторожности. По предварительным данным, актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Это не окончательное решение.

Соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна выразил и президент России Владимир Путин. Он заявил, что это большая потеря для отечественной культуры.