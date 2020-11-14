Путин выразил соболезнования близким Армена Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна. Он назвал его смерть огромной утратой для миллионов россиян и культуры в целом.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю», — приводит сайт Кремля слова Путина.

Президент добавил, что в России навсегда сохранят память о мастере. По словам Путина, Джигарханян был по-настоящему народным артистом.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала Армена Борисовича ироничным, отзывчивым, добрым человеком, сильной личностью и настоящим профессионалом.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Прощание с актером состоится 17 ноября в Московском драматическом театре, который он основал и которым руководил до последних дней.