Поклонники смогут проститься с Арменом Джигарханяном

Он напомнил всем поклонникам артиста, что необходимо прийти в маске. По предварительным данным, Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью, но пока это не окончательное решение.

Агентство Urа.ru сообщило, что актер Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Источник из окружения артиста рассказал, что причиной его смерти стала остановка сердца на фоне множества хронических заболеваний.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем близким актера. Он назвал его смерть огромной утратой для отечественной культуры. Также Путин напомнил, что все искренне ценят Джигарханяна за его талант и любовь к своему делу.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека», — цитирует президента «Газета.Ru».