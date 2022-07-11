«Придурок, честно говоря». Успенская раскритиковала Разина за пение под фонограмму Шатунова

Певица Любовь Успенская в программе «Хватит слухов!» на YouTube раскритиковала продюсера группы «Ласковый май» Андрей Разина за пение со сцены под фонограмму солиста Юрия Шатунова. Успенская сообщила, что видела ролик одного из таких выступлений.

«Он (Разин. — прим. ред.) придурок, честно говоря. Я видела съемку, он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — отметила певица.

Юрий Шатунов умер из-за обширного инфаркта миокарда в ночь на 23 июня. Ему было всего 48 лет. Певца похоронили на Троекуровском кладбище.

В последние годы Шатунов судился с Разиным из-за запрета исполнять хиты «Ласкового мая». Некоторые коллеги считают, что именно судебные тяжбы подорвали его здоровье. В частности, так думает директор Шатунова Аркадий Кудряшов. По словам друзей, на здоровье Шатунов не жаловался. При этом его мать также умерла от инфаркта в еще более молодом возрасте — 29 лет.

Юрий Шатунов пел в группе «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Один из главных хитов коллектива — «Белые розы».