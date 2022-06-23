Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Инфаркты у мужчин этого возраста не редкость. Одна из причин — мужской климакс, о котором не принято говорить. А нездоровый образ жизни и стрессы только увеличивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года. Его менеджер рассказал, что они отдыхали в Подмосковье, когда музыканту стало плохо. Он пожаловался на острую боль в груди. Его в срочном порядке отвезли в местную поликлинику, а уже оттуда вызвали скорую, чтобы отвезти Шатунова в Домодедовскую больницу.

В больницу музыкант приехал в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но спасти Шатунова не удалось. Главный врач больницы объяснил, что у певца случился обширный инфаркт миокарда.

Главный симптом инфаркта, по словам врачей, — это сжимающие и режущие боли в области грудины, которые могут отдавать в лопатку, ключицу, левую руку, плечо и предплечье. Также при инфаркте боль может отзываться в брюшной полости.

Для инфаркта характерны сильная потливость, слабость, головокружение, потеря сознания, повышенная тревожность, затрудненное дыхание. Серьезный риск инфаркта есть у тех, кто перенес коронавирус, — он сильно бьет по сердечно-сосудистой системе. Одна из главных его причин — бляшки в коронарных артериях, которые затрудняют кровоснабжение сердца.

Друзья и знакомые Юрия Шатунова рассказывали, что он никогда бы не стал жаловаться на здоровье. Действительно, об этом мало известно. Несколько лет назад во время концертного тура музыканту стало плохо из-за обострившегося гайморита — ему даже пришлось делать операцию. Но все прошло успешно и больше Шатунов и его окружение о здоровье не говорили.

Наследственность и давление

Один из факторов риска инфарктов, по словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, — это сердечно-сосудистые заболевания или атеросклероз у родителей или других родственников. Причем 48 лет — совсем не ранний возраст для такого недуга, как инфаркт. Мать Юрия Шатунова умерла от инфаркта миокарда в 29 лет.

Сейчас болезни сердца стремительно молодеют. По словам сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога Владимира Хорошева, случаи, когда люди умирают от инфаркта миокарда до 30, перестали быть единичными.

«48 лет — это уже довольно солидный возраст, тем более что продолжительность жизни в нашей стране у мужчин не столь высока, как может показаться», — подчеркнул он.

После 45 лет, по мнению кардиолога Маршинцевой, всем нужно периодически проверять здоровье сердца и делать нагрузочные пробы.

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К тому же, как подчеркнул Владимир Хорошев, в любом возрасте очень важно следить за артериальным давлением, чтобы вовремя заметить проблемы со здоровьем. А особенно внимательно к вопросам давления нужно отнестись людям с плохой наследственностью в области сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если кто-то из родственников болел атеросклерозом.

«Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь очень рано проявляются в последнее время, люди уже в 30-35 лет имеют личный опыт гипертонических кризисов и так далее», — сказал он.

По мнению Хорошева, контролировать артериальное давление нужно хотя бы через день. А результаты стоит обсудить с врачом. Если у вас обнаружится нестабильное артериальное давление, стоит наблюдаться у кардиолога.

Артериальная гипертензия бесследно не проходит, и она рано или поздно может закончиться инфарктом миокарда или инсультом Владимир Хорошев.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать гипотензивные лекарства, которые снижают артериальное давление, подчеркнул Хорошев. Назначить такие препараты может только врач.

Опасный возраст

Есть и еще один фактор, который подвергает особенному риску инфарктов мужчин к 50 годам. Примерно в этом возрасте в организме начинается климактерическая перестройка, объяснил «360» профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.

У мужчин тоже бывает климакс, хотя об этом не принято говорить. Он протекает не менее болезненно, чем у женщин. Это самый ранимый период для сердечно-сосудистых заболеваний Юрий Конев.

Хорошев подчеркнул, что мужской климакс действительно сильно влияет на сердечно-сосудистую систему — в это время в организме вырабатывается меньше тестостерона, что может проявляться в снижении потенции.

«Это колоссальный стресс для большинства мужчин, а стресс — это выработка кортизола. С этого все и начинается — мощный криз артериальной гипертензии, на этом фоне происходит спазм артерий, ухудшение кровоснабжения — и все, инфаркт миокарда», — сказал Хорошев.

А стрессы, по мнению кардиолога, — одна из главных угроз сердечно-сосудистой системе. Психическое и психологическое состояние человека напрямую связано со здоровьем сердца.

«Все зависит от эмоций, они управляют миром. Если человек умеет контролировать их, значит, он может контролировать здоровье и продолжительность жизни. У нас, к сожалению, этому не обучают ни в детских садах, ни в семье, ни в школах. Отсюда произрастают все наши беды», — заключил он.