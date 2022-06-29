Директор Юрия Шатунова: «Его было не спасти»

Певец, солист группы «Ласковый май» скончался в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. В интервью kp.ru директор музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что шансов спасти его жизнь почти не было.

«Медики сделали все возможное, но шансов выжить у Юры не было. Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы… Сердце разорвалось в трех частях. Хотя мы недавно проверяли его здоровье, сосуды были в порядке. А вот сердце не успели проверить», — сказал он.

По словам Кудряшова, музыканта подкосили и суды с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, с которым Шатунов судился в последние годы за право исполнять свои песни. Победить в итоге удалось, но судебные тяжбы вымотали певца морально и физически.

Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Из-за границы на похороны прилетели его жена и дочь.