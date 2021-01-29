Театр имени Вахтангова рассказал о похоронах Ланового. Видео

В театре имени Вахтангова прошел пресс-подход в память об актере Василии Лановом. Народный артист умер 28 января на 88-м году жизни. Стало известно, где и когда пройдут прощание с актером и его похороны.

«Почетный житель города Москвы будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида с артистом пройдет в нашем театре с 10:00 до 12:00», — сообщил директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

Василий Лановой умер в реанимации одной из столичных больниц, где с начала января лежал с ковидом. Ему было 87 лет. Его смерть стала неожиданностью, потому что врачи думали о том, чтобы выписать его домой в конце недели.

«Он же выбрался из ковида, тесты были отрицательные. Мы думали, что он 24 января уже будет в спектакле играть, но его немножко задержали, чтобы в крови кислорода было побольше», — уточнили во время пресс-подхода.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Б. Щукина. На его счету сотни ролей в популярных советских фильмах «Как закалялась сталь», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Глава государства выразил слова сочувствия родным и близким актера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила соболезнования близким Ланового. По словам дипломата, актер являлся образцом гражданского мужества и был отчаянно честным человеком.