Театр имени Вахтангова рассказал о похоронах Ланового. Видео
«Почетный житель города Москвы будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида с артистом пройдет в нашем театре с 10:00 до 12:00», — сообщил директор театра Вахтангова Кирилл Крок.
Василий Лановой умер в реанимации одной из столичных больниц, где с начала января лежал с ковидом. Ему было 87 лет. Его смерть стала неожиданностью, потому что врачи думали о том, чтобы выписать его домой в конце недели.
«Он же выбрался из ковида, тесты были отрицательные. Мы думали, что он 24 января уже будет в спектакле играть, но его немножко задержали, чтобы в крови кислорода было побольше», — уточнили во время пресс-подхода.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Б. Щукина. На его счету сотни ролей в популярных советских фильмах «Как закалялась сталь», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Глава государства выразил слова сочувствия родным и близким актера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила соболезнования близким Ланового. По словам дипломата, актер являлся образцом гражданского мужества и был отчаянно честным человеком.