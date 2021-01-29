Музей Победы опубликует моноспектакль в память о Василии Лановом

Музей Победы в память о народном артисте Василии Лановом разместит на своем сайте моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!». Песенно-поэтический рассказ посвящен солдатам, которые сражались в Великой Отечественной войне.

«Для многих поколений жителей нашей страны этот выдающийся артист стал воплощением образа настоящего офицера — образца мужества, доблести, чести», — сообщили пресс-служба Музея Победы.

В спектакле звучат стихотворения Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова, а Василий Лановой исполняет военные песни, в том числе из фильма «Офицеры».

Запись спектакля сделана во время выступления Василия Ланового в Музее Победы.

Василий Лановой умер 28 января в реанимации одной из столичных больниц, где с начала января лежал с ковидом. Ему было 87 лет.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Б. Щукина. На его счету сотни ролей в популярных советских фильмах «Как закалялась сталь», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других.