Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной, которую ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, стало лучше. Об этом заявил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

«Динамика положительная, дай Бог, все будет хорошо», — сказал РИА «Новости» представитель певицы. О том, отключили ли артистку от аппарата искусственной вентиляции легких, Антон Собянин не уточнил.

Ранее другой представитель артистки Александр Велор рассказал «360» о том, что Бабкина все еще находится в медикаментозной коме и ее состояние стабильное. Он уточнил, что певицу ввели в кому для того, чтобы она не травмировалась во время искусственной вентиляции легких.

Сообщения о госпитализации артистки Надежды Бабкиной появились в начале апреля. По некоторым данным, певица оказалась в больнице еще 1 апреля. У нее диагностировали обширную двухстороннюю пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако медики сообщили об «абсолютно коронавирусной клинической картине».

Некоторые предположили, что Бабкину мог заразить Лев Лещенко, который совсем недавно вылечился от COVID-19. Однако он опроверг эти слухи, так как виделся с ней около трех месяцев назад. В марте 2020 года артистка отметила 70-летие.