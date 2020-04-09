Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Народная артистка России Надежда Бабкина все еще находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ, тесты на коронавирус у нее пока отрицательные. Об этом «360» рассказал представитель певицы Александр Велор.

Состояние певицы за последние пару дней не менялось.

«Как говорят врачи, состояние стабильное. Прогноз положительный. И она пока в стационаре», — пояснил Велор.

Он подтвердил, что у Бабкиной диагностировали пневмонию. В кому ее ввели, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Ее специально ввели в такое состояние, чтобы она сама себе не навредила физическим способом, потому что этот аппарат болезненный, если шевелиться, пробовать говорить. Поэтому в целях экономии жизненных сил проводится такая седация», — сказал представитель артистки.

Ранее в разговоре с «Антенной Телесемь» Велор сообщил, что Бабкина находится в инфекционном боксе, куда не пускают посетителей, а врачи «заходят в облачении, похожем на скафандр».

Бабкину госпитализировали 1 апреля с пневмонией. В больнице посчитали, что у нее, вероятно, коронавирусная инфекция. 19 марта певице исполнилось 70 лет.