Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
Состояние певицы за последние пару дней не менялось.
«Как говорят врачи, состояние стабильное. Прогноз положительный. И она пока в стационаре», — пояснил Велор.
Он подтвердил, что у Бабкиной диагностировали пневмонию. В кому ее ввели, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Ее специально ввели в такое состояние, чтобы она сама себе не навредила физическим способом, потому что этот аппарат болезненный, если шевелиться, пробовать говорить. Поэтому в целях экономии жизненных сил проводится такая седация», — сказал представитель артистки.
Ранее в разговоре с «Антенной Телесемь» Велор сообщил, что Бабкина находится в инфекционном боксе, куда не пускают посетителей, а врачи «заходят в облачении, похожем на скафандр».
Бабкину госпитализировали 1 апреля с пневмонией. В больнице посчитали, что у нее, вероятно, коронавирусная инфекция. 19 марта певице исполнилось 70 лет.