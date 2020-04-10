Лещенко ответил на обвинения в заражении Бабкиной
19 марта Бабкина отмечала свое 70-летие. 1 апреля она попала в инфекционную больницу с воспалением легких и подозрением на коронавирус. Позднее ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Лев Лещенко вместе с женой недавно выписался из больницы в московском поселке Коммунарка. У обоих подтвердили COVID-19.
В середине марта Лещенко прилетел с гастролей по США и появился на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, а также на записи программы Андрея Малахова.
Вместе с ним в Коммунарке лежал Игорь Николаев, с которым Лещенко общался на дне рождения сестры Крутого.
На днях певец Аркадий Укупник заявил, что Лещенко также был на вечеринке у Надежды Бабкиной, и мог ее заразить.
В ответ народный артист РСФСР обвинил певца в «пандемии кликушества». Лев Лещенко заявил «Московскому комсомольцу», что «Укупник несет ересь», а сам он не виделся с Бабкиной около трех месяцев.