Лещенко ответил на обвинения в заражении Бабкиной

Певца Льва Лещенко возмущают нападки из-за возможного заражения коронавирусом коллег по цеху. Также он заявил, что не мог заразить Надежду Бабкину, так как последний раз общался с ней три месяца назад.

19 марта Бабкина отмечала свое 70-летие. 1 апреля она попала в инфекционную больницу с воспалением легких и подозрением на коронавирус. Позднее ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Лев Лещенко вместе с женой недавно выписался из больницы в московском поселке Коммунарка. У обоих подтвердили COVID-19.

В середине марта Лещенко прилетел с гастролей по США и появился на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, а также на записи программы Андрея Малахова.

Вместе с ним в Коммунарке лежал Игорь Николаев, с которым Лещенко общался на дне рождения сестры Крутого.

На днях певец Аркадий Укупник заявил, что Лещенко также был на вечеринке у Надежды Бабкиной, и мог ее заразить.

В ответ народный артист РСФСР обвинил певца в «пандемии кликушества». Лев Лещенко заявил «Московскому комсомольцу», что «Укупник несет ересь», а сам он не виделся с Бабкиной около трех месяцев.