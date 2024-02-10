Знаменитости 10 февраля 2024, 12:49 Представитель Киркорова опроверг новости о блокировке счетов певца Пресс-секретарь Киркорова Успенская: счета артиста в трех банках не блокировали Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Банковские счета певца Филиппа Киркорова не заблокированы. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«Это неправда. Счета не заблокированы», — сказала собеседница агентства.

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О том, что ФНС заблокировала счета Киркорова в трех банках из-за долга в 47 тысяч рублей, стало известно 10 февраля. Певец якобы не оплатил страховые взносы.

Ранее суд взыскал с Киркорова около восьми миллионов рублей задолженности по налогам за 2022 год. Помимо прочего, с артиста взыскали государственную пошлину — почти 25 тысяч рублей. После у Киркорова нашли долг за административные правонарушения — более пяти тысяч рублей.