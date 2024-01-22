Знаменитости 22 января 2024, 12:24 Около 8 миллионов рублей задолженности по налогам взыскали с Киркорова Суд взыскал с Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Суд в Москве взыскал с артиста Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей задолженности по налогам за 2022 год. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Приказ вынес мировой судья судебного участка № 374 Таганского района столицы. Помимо прочего, с певца взыскали государственную пошлину в размере 24 032 рубля и 46 копеек.

Реклама

Перед Новым годом Киркоров стал участником скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» и шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Также стало известно, что без Киркорова состоится ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон». Имя артиста было в афише еще 27 декабря, но из обновленного списка от 16 января Киркорова исключили.

«Голую» вечеринку Ивлеевой ранее прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин. Он заявил, что ему хотелось бы более жесткой реакции со стороны Генпрокуратуры в случаях, когда кто-то «дверь не ту открыл», сообщил RT.