10 января 2024, 05:15
Новые долги обнаружили у Киркорова после скандальной вечеринки
Киркоров задолжал 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения
Певец Филипп Киркоров должен выплатить 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Об этом сообщил сайт passion.ru со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Журналисты отметили, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. По обеим из них у ООО «Филипп Киркоров продакшн» висит две задолженности: 5000 и 500 рублей.
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Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Она опубликовала отрывок с выступления артиста, где тот поет композицию «Личное тело» вместе с коллегой по цеху певицей Жасмин. По словам актрисы, песню изначально опубликовал человек с нетрадиционной ориентацией и назвал ее «Гимном свободы». Также знаменитость привела строчки из куплета, которые могут иметь скрытый смысл.
Шквал негатива обрушился на Киркорова после его появления на скандальной вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии предполагал минимум одежды.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Долги
Филипп Киркоров
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