Повторная экспертиза не выявила психических расстройств у Гном Гномыча

Повторная судебно-медицинская экспертиза, которую назначили сыну экс-фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, не выявила у Гном Гномыча признаков психических расстройств. Об этом со ссылкой на адвоката звездной пары сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Судебно-медицинскую экспертизу сыну Плющенко и Рудковской назначили после скандальной статьи, вышедшей в издании StarHit, в которой со ссылкой на анонимного эксперта утверждалось, что у восьмилетнего Гном Гномыча якобы наблюдается синдром Аспергера. Рудковская после этого подала на издание в суд и заявила, что прочтение статьи вызвало у мальчика негативное психоэмоциональное состояние. Экспертиза назначалась Гном Гномычу дважды, в обоих случаях она не показала наличия у него психических расстройств.

Плющенко и Рудковская заявляли, что после выхода материала их мальчик начал подвергаться травле со стороны сверстников.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития, заболевание считается одной из форм аутизма. Это психическое расстройство приписывали многим знаменитостям, оно характеризуется проблемами социального взаимодействия и коммуникации.

Гном Гномыч ранее рассказал о своих гонорарах. Он заявил, что готов принимать оплату только в американской валюте.