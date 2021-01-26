Гном Гномычу назначили повторную психиатрическую экспертизу

Восьмилетнему Александру Плющенко — сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — проведут повторную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи.

По словам юриста, 23 января Рудковскую допросили в рамках уголовного дела о клевете.

«Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи», — заявил алвокат.

Повторная судебно-психиатрическая экспертиза назначена на 29 января.

На следующей неделе должны пройти очные ставки, которые, как считает Добровинский, «помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи».

Ранее издание StarHit Андрея Малахова написало, что Александр Плющенко страдает синдромом Аспергера, это один из видов аутизма. Адвокаты Рудковской и Плющенко добились возбуждения дела о клевете. Ребенку провели психологическую экспертизу, которая показала, что он полностью здоров.

По словам адвокатов семьи Плющенко, узнав о публикации, ребенок получил «психотравмирующие переживания».