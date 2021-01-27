Сыну Евгения Плющенко вновь назначили судебно-медицинскую экспертизу из-за статьи, в которой заявили, что у восьмилетнего Александра якобы есть синдром Аспергера. Это заболевание встречается довольно часто, в том числе и среди знаменитостей.

К психиатрам за правдой

Восьмилетнему Александру Плющенко (известному как Гном Гномыч) проведут повторную судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил «360» адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи. Продюсер Яна Рудковская рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении журнала StarHit. Сайт опубликовал статью об Александре Плющенко, утверждая, что у ребенка якобы имеются проблемы с психикой.

Плющенко и Рудковская опровергли информацию о заболевании сына. Но после появления статьи ребенок получил психологическую травму, потому что его травили сверстники. Об этом он рассказал во время беседы с психологом.

«Я хочу самую жестокую меру наказания. Они должны получить за клевету реальный срок. Я надеюсь, что прокурор назначит. Это слишком далеко зашло. Это откровенная клевета, за которую, по имеющейся у нас информации, StarHit взял большие деньги», — сказала Рудковская в интервью «Вечерней Москве».

Другими словами, экспертиза, по мнению Рудковской, должна показать, что у ее сына нет никаких отклонений. Тогда у нее будет больше доказательств того, что StarHit оклеветал Гном Гномыча.

«Грустный и отстраненный» мальчик

Весной сайт StarHit опубликовал материал, где сообщил, что у Гном Гномыча может быть синдром Аспергера. Ссылался журнал на данные анонимного источника, отмечая, что якобы из-за этого психического заболевания ребенок зачастую кажется грустным и отстраненным.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд. Синдром Аспергера характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий», — говорилось в материале StarHit, который уже удален.

Сайт добавил, что родители тоже неправильно ведут себя с «сыном-истериком». СМИ утверждало, что Рудковская «использует его как марионетку», а отец «уговорами заставляет делать все», что придумала его супруга.

После публикации материала родители заявили, что подадут в суд за клевету в отношении сына. Рудковская и Плющенко сказали, что у Гном Гномыча нет никаких психических отклонений. В декабре Саша прошел первую экспертизу. Тогда специалисты не выявили отклонений.

Синдром Аспергера у знаменитостей

Синдром Аспергера — это общее нарушение психики. У человека с таким заболеванием наблюдаются трудности с общением, ограниченный и стереотипный репертуар интересов и занятий. От детского аутизма он отличается прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности сохраняются. Синдром Аспергера часто характеризуется выраженной неуклюжестью.

Почему этот синдром появляется у человека, ученые не установили. Вылечить его невозможно. Известно, что состояние большинства детей улучшается с возрастом, но социальные и коммуникационные проблемы могут остаться.

У многих известных людей наблюдается синдром Аспергера. Не у всех он стоит как диагноз, но СМИ и фанаты замечают, что определенные отклонения у этих людей есть. Например, у актрисы Дэрил Ханна, музыканта Дэвида Бирна, артистки Донны Уильямс и других. Есть предположение, что у Билла Гейтса синдром Аспергера.

Грета Тунберг

Дефектолог StarHit, который сказал о якобы отклонениях Гном Гномыча, привела в пример Грету Тунберг — известную 18-летнюю экологическую активистку. Она получила признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

У Греты Тунберг есть синдром Аспергера. Его диагностировали у активистки, когда ей было 11 лет. Отклонение Тунберг считает для себя «даром», который определяет ее видение мира. Родители связывают с этим синдромом ее принципиальность и категоричность.

Энтони Хопкинс

В детстве Хопкинс страдал дислексией, учеба давалась ему тяжело. Диагноз синдром Аспергера поставили довольно поздно — когда актеру было за 70 лет. Хопкинс признался, что у него действительно мало друзей и он не жалует вечеринки. Однако ему очень интересно изучать поведение людей и детально разбирать мотивы их поступков.

Хопкинс известен по фильмам «Молчание ягнят», «Ганнибал» и других.

Сьюзан Бойл

Не все знают эту женщину, но в 2009 году безработная шотландка стала сенсацией конкурса Britain’s Got Talent. В 2012 году в Великобритании поставили мюзикл I Dreamed A Dream, в основу которого легла история певицы.

Бойл была 10-м ребенком в семье. Ей ошибочно поставили диагноз «повреждение мозга», а в детстве ее травили одноклассники. Ее жизнь изменилась после участия в конкурсе, она стала одной их самых популярных певиц в мире.

Настоящий диагноз Бойл поставили в 2013 году. Это синдром Аспергера.

Стэнли Кубрик

У ныне покойного Стэнли Кубрика тоже был синдром Аспергера. В детстве он был замкнутым ребенком, который предпочитал проводить время за игрой в шахматы, а не общаться со сверстниками. Вероятно, именно перфекционизм и довольно слабая способность к сопереживанию позволили Кубрику построить успешную карьеру режиссера.

Самые известные его фильмы: «С широко закрытыми глазами», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка», «Космическая одиссея».