«Только настоящие доллары»: Гном Гномыч отказался выступать за игрушки

Гном Гномыч, сын российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал о своих гонорарах за выступления. Мальчик заявил, что готов принимать оплату только в долларах.

Сын звездной пары выложил в Instagram новый ролик, в котором Рудковская, чей голос слышен за кадром, предлагает Александру выступать за игрушки. Ребенок в этот момент раскрашивает матрешку. Плющенко-младший ответил маме, что его интересуют гонорары только в американской валюте.

«Только за доллары! Настоящие. Я на „Гелендваген“ буду копить», — сказал он.

Гном Гномыч отметил, что умеет отличать настоящие доллары США от «игрушечных».

«Полосочка такая фиолетовая, это означает, что настоящая», — добавил он.

Сын Плющенко и Рудковской ранее признался, что его личный аккаунт в Instagram ведет мама. Мальчик признался, что Рудковская постоянно снимает с ним ролики и ему это не нравится, сообщало издание «Политика сегодня».

Гном Гномычу ранее назначили судебно-медицинскую экспертизу после статьи, в которой сообщалось, что у восьмилетнего мальчика синдром Аспергера.