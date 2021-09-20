Потерпевшая в ДТП с Эдвардом Билом потребовала компенсацию через суд

Еще одна потерпевшая в ДТП на Садовом кольце, которое в апреле этого года устроил Эдвард Бил, обратилась в суд. Она подала иск к блогеру на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

«Юлия Орлова заявила 616 тысяч 325 рублей в своих исковых требованиях к Билу», — уточнили там. Собеседник добавил, что в такую сумму женщина оценила ущерб, который ДТП нанесло ее машине.

Другая потерпевшая в аварии обратилась в Люблинский суд с иском еще в начале августа. Екатерина Маничкина потребовала взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей. Она уточнила, что эти средства пойдут на возмещение расходов на ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля этого года. Аварию спровоцировал блогер Эдвард Бил, который вылетел на встречную полосу, управляя своим Audi. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова.

В июле суд вынес Билу приговор — ему дали два года ограничения свободы и лишили водительских прав на три года. Прокуратура позже заявила, что наказание вышло слишком мягким и обжаловала решение суда. Апелляцию подала и сторона защиты. Жалобы рассмотрит Мосгорсуд — слушание пройдет 22 сентября.