«Счастлива, что жива и обнимаю детей». Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом впервые рассказала о жизни после аварии

Пострадавшая в крупном ДТП по вине блогера Эдварда Била Мария Артемова впервые вышла на связь с прессой. Она назвала решение суда справедливым и отметила, что согласна не обжаловать приговор. Артемова подчеркнула, что чувствует себя «намного лучше, чем в коме», и рада снова быть с семьей.

«Я согласна и не обжалую этот приговор, потому что считаю его вполне справедливым. Самое главное, я очень надеюсь, что он извлечет уроки из всего произошедшего. А еще более важно то, что он будет с семьей», — рассказала она «360».

Она рассказала, что уже не имеет претензий к Билу: он выполнил соглашение, которое они заключали, и возместил весь ущерб. Она также отметила, что лично ни разу с ним не встречалась. Мария подчеркнула, что в этой ситуации главное, что она жива.

Мое самочувствие гораздо лучше, чем в коме. Сейчас я с семьей, поэтому я очень счастлива, что жива, снова вижу своих детей и могу их обнимать Мария Артемова.

Мария рассказала, что у нее очень сильно поменялась жизнь после ДТП. Она до сих пор не может ходить и передвигается на коляске — из-за этого не была дома, потому что живет на четвертом этаже без лифта. Для восстановления здоровья придется тратить большое количество не только финансовых, но и человеческих ресурсов. Реабилитация — это только первая часть, дальше ждут еще операции.

«Реабилитация — это только первая часть, подготовка к эндопротезированию. То есть еще будет операция по замене тазобедренного сустава. Пока у меня металлическая конструкция, пока переломы в ней еще сохранены — жду, когда они срастутся. Вот когда они срастутся, когда я смогу сама прийти, на своих ногах, в больницу, тогда уже будет вторая часть — замена тазобедренного сустава», — пояснила Артемова.

Мария рассказала, что сейчас в реабилитации и лечении будет небольшой перерыв — ее отпустят домой на месяц. Она отметила, что ее возвращения ждут друзья и коллеги.

«Как было уже не будет, будет все по-другому. Я с детства была волонтером в клубе для инвалидов, в котором моя мама состояла. Она сама была без ноги. Поэтому я с детства видела жизнь инвалидов, их сложности и трудности», — рассказала она.

Мария подчеркнула, что даже это не могло подготовить ее к тому, что она будет передвигаться на инвалидном кресле. Однако врачи дают положительные прогнозы — они считают, что Артемова сможет встать на ноги. Мария также поблагодарила своего мужа, семью и друзей, которые их поддерживали. Отдельную «огромную благодарность» она выразила врачам, которые ее лечили и проводили реабилитацию.

«Я благодарна молитвам каждого человека, который просил здоровья и думал обо мне. Господь, видимо, увидел этот большой хор и сказал, что нужно вернуть обратно Марию — она, наверное, еще для чего-то нужна», — заключила собеседница.