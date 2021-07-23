Прокуратура посчитала приговор Эдварду Билу чрезмерно мягким и обжаловала его

Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП как чрезмерно мягкий. Дело могут передать на новое разбирательство.

Приговор блогеру был вынесен Пресненским районным судом Москвы. Как уточнили представители надзорного ведомства, апелляционное представление было внесено из-за нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкости назначенного блогеру наказания.

«Ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе», — сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры.

В апреле этого года Бил спровоцировал массовое ДТП в центре Москвы и был приговорен к двум годам ограничения свободы. Ему также запретили три года садиться за руль. Крайне тяжелые травмы получила в результате сотрудница Госдумы Мария Артемова.

Ее доставили в реанимацию, где она впала в кому. Сейчас состояние женщины постепенно улучшается, но ей предстоит еще долгий реабилитационный период.