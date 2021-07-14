«Они начали борзеть». Эдвард Бил заявил, что участники ДТП хотят слишком много денег

Блогер Эдвард Бил рассказал, что участники ДТП, которым он предлагал за свой счет отремонтировать машины или купить новые, потребовали от него слишком много денег. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Бил заявил, что участники ДТП начали требовать с него больше, чем было оговорено. Он обещал им починить машины, а в крайнем случае купить новые такого же года. Но вместо ремонта от него начали требовать денег, а сверху еще и компенсацию за моральный ущерб.

«Они начали борзеть. В случае с Марией [Артемовой] я все сделал, как она хотела, из кожи вон вылез, но здесь люди начали борщить», — сказал блогер.

По словам Била, у него требуют «нормальные» суммы — 20 зарплат.

Блогер предположил, что люди просто узнали, какую компенсацию он выплатил Марии Артемовой, серьезно пострадавшей в ДТП, и после этого решили, что нужно просить больше. Бил рассказал, что одна из участниц аварии нарочно назначила ему встречу для оценки повреждений ее Range Rover на то время, когда будет проходить суд. Женщина утверждает, что машина уже не подлежит восстановлению, но блогер считает, что ее еще можно починить.

Пресненский суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор по делу Эдварда Била, который 1 апреля спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади. Блогеру ограничили свободу на два года и запретили садиться за руль в течение трех лет.