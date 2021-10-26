Похожую на Светличную женщину заметили просившей милостыню

Жительница Москвы пришла в полицию и заявила, что видела женщину, очень похожую на актрису Светлану Светличную, около станции метро «Тургеневская». Такой информацией поделился Telegram-канал SHOT.

«Кажется, я видела пропавшую Светлану Светличную. Женщина, очень похожая на нее, 21 октября, около 17:00, попрошайничала возле метро „Тургеневская“», — процитировали авторы канала заявительницу.

Также она якобы рассказала, что женщина, напоминающая Светличную, сначала полтора часа просила милостыню, а потом пошла к станции «Сретенский бульвар».

В полиции эту информацию на данный момент не подтвердили.

Правоохранительные органы начали разыскивать Светлану Светличную 25 октября, после обращения сына и знакомой актрисы в полицию с заявлением о ее пропаже. Сейчас о ее местонахождении есть разные сведения. Например, актер Иван Николаев заявил, что Светличная не пропала, а просто переехала к родственникам, но решила об этом никому не говорить.

Менеджер актрисы Сергей Рублев тоже посоветовал не беспокоиться за нее. Тем не менее исчезновение звезды и начало ее поисков после обращения родственников в полиции подтвердили.