Менеджер Светличной объяснил мнимое исчезновение актрисы

Актриса Светлана Светличная не пропадала в Москве, заявил ее менеджер Сергей Рублев. По его мнению, то, что она не выходит на связь, можно объяснить возрастом.

«Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала», — сказал Рублев в комментарии РБК.

Светличной уже 81 год. Рублев отметил, что, скорее всего, мнимое исчезновение связано именно с возрастом, но беспокоиться, по его словам, не о чем.

«Мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается. Я бы сейчас не волновался», — отметил менеджер актрисы.

Он напомнил, что у актрисы есть семья, которая может держать ситуацию под контролем. Близкие ее навещают, звонят, но иногда она может куда-то положить телефон и не видеть входящие звонки.

«Бывает все. Она живет „в своем мироощущении“, как это бывает у пожилых», — добавил собеседник издания.

Рублев добавил, что, по его информации, Светличная по-прежнему живет в своей квартире и никуда не переезжала.

Накануне стало известно, что правоохранители организовали розыск артистки после обращения ее неназванной родственницы и сына. Заявление поступило в отдел полиции 24 октября. При этом актер Иван Николаев ранее заявил, что она никуда не пропала, а просто переехала к родственникам, но никому не хочет об этом говорить.