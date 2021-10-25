Полиция Москвы подтвердила заявление родных о пропаже Светличной

Московская полиция начала розыск 81-летней жительницы столицы по заявлению ее сына. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Москве. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что правоохранители приступили к поискам актрисы Светланы Светличной.

В пресс-службе столичного главка пояснили, что в отдел полиции по району Богородское поступило обращение от местного жителя. Мужчина сообщил, что с 21 октября не может связаться с матерью. Где именно она может находиться, он не знает.

По заявлению сотрудники полиции начали проверку. В ходе мероприятий они установят все обстоятельства исчезновения женщины. Меры к розыску пропавшей уже приняты.

О пропаже актрисы Светланы Светличной СМИ сообщили в понедельник, 25 октября, со ссылкой на источники. По словам собеседников журналистов, актриса страдает провалами в памяти после травмы, которую она получила на съемках около года назад.

Подруга Светличной, психолог Елена Перелыгина отметила, что в последние годы у актрисы наблюдаются признаки прогрессирующей деменции. Другой знакомый, актер Иван Николаев, отметил, что Светличная переехала к родственникам. О смене места жительства она решила не сообщать, чтобы не привлекать внимания журналистов.