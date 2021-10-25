Стало известно, куда пропала актриса Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная не пропала, а переехала. Настоящую причину исчезновения звезды фильма «Бриллиантовая рука» сообщил актер Иван Николаев РИА «Новости».

По его словам, Светличная переехала ближе к родственникам и решила никому об этом ничего не говорить.

«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет», — объяснил актер.

Родственники заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной обратились в полицию с заявлением о пропаже и просьбой о розыске, написал «Московский Комсомолец».

К помощи полицейских решила прибегнуть родственница 81-летней Светличной. Она сообщила, что не могла связаться с актрисой с 22 октября. Позже в полицию пришел сын женщины и добавил, что не может отыскать мать с 21-го числа. В квартире в Погонном проезде Светличной не оказалось. Сейчас правоохранители развернули поиски звезды.

«Актриса Светлана Светличная 1940 года рождения не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения», — подтвердил информацию ТАСС источник в полиции.

По словам источника, у Светличной есть серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Она страдает деменцией, которая развилась после травмы, полученной на съемках. На женщину упала часть оборудования.