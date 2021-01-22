Подруга Светличной рассказала о страшной болезни актрисы

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась деменция. Актриса не всегда узнает близких людей.

Подруга актрисы Елена Перелыгина сообщила «Пятому каналу», что проблемы с памятью усугубляются.

«Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила. Она теряет немножко цепочку событий: сказала, что на днях был ее день рождения, хотя он еще не скоро, что она уже готовится к нему», — рассказала женщина.

Ранее СМИ писали, что Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт из-за головной боли. Позже актриса рассказала, что ее плохое самочувствие стало последствием травмы, когда во время интервью ей на голову упала установка с софитом.

Елена Перелыгина после Нового года не могла связаться с актрисой около трех недель. Оказалось, что Светличная сменила номер телефона, так как устала от повышенного внимания. Однако подруга встретилась с заслуженной артистской и узнала правду по поводу слухой о замужестве 80-летней актрисы. Светличная рассказала Елене, что выходить замуж не планирует.