Подруга Светличной рассказала о самочувствии артистки

По данным «Экспресс-газеты», Перелыгина переживал за Светличную, потому что та три недели не выходила на связь, не отвечала на телефонные звонки. Раньше они регулярно созванивались.

Психолог поехала домой к актрисе, чтобы убедиться, что все в порядке. Оказалось, что Светличная хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит. Она не отвечала на звонки, потому что сменила номер телефона, так как устала от повышенного внимания.

«Она находится в хорошем состоянии, вышла без косметики. Мы обнялись-поцеловались. Светлана Афанасьевна выглядит очень хорошо: точно девочка! По традиции много рассказывала о своей жизни. Сказала, что замуж выходить не собирается», — поделилась Перелыгина.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал о состоянии народного артиста СССР Василия Ланового.

«Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст», — пояснил директор театра.