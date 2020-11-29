«Настроение другое и надежда есть»: врачи не подтвердили инсульт у Светличной

Врачи не подтвердили инсульт у актрисы Светланы Светличной. Она рассказала «360», что идет на поправку, а в больнице к ней относятся с большим вниманием и заботой.

«Мне здесь делают капельницы, которые очень хорошо на меня действуют. Уже настроение другое, да и надежда есть. Вон видите, даже небо стало голубым», — рассказала о своем состоянии Светличная.

Актриса добавила, что лежит в палате с большим окном одна. Медики относятся к ней с любовью и заботой и называют «звездочкой». У Светличной было подозрение на инсульт, но диагноз не подтвердился. Она выразила надежду, что выздоровеет к весне.

На этой неделе Светлана Светличная с головными болями попала в больницу. Она считает что ее состояние — это последствия травмы, когда на нее упал софит. В интервью «Московскому комсомольцу» актриса заявила, что «была здоровой, крепкой, а стала калекой».

В этом году Светлане Светличной исполнилось 80 лет. В ее фильмографии около четырех десятков картин. Она снималась в лентах «Им покоряется небо», «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Бриллиантовая рука», «Богиня: как я полюбила» и других.