«Была здоровая, стала калекой»: Светличная рассказала о своем состоянии

«Плохое самочувствие — последствие травмы, удара по голове. Тогда во время интервью на меня упал софит. <…> А теперь мучают головокружения, не могу ходить, как раньше ходила. Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю», — описала свое самочувствие Светличная.

Актриса добавила, что в больницу попала с подозрением на микроинсульт, но все обошлось. Сейчас медики обследуют Светличную. Она пробудет в медучреждении как минимум неделю.

«Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере это уже неплохо», — подчеркнула собеседница.

В мае Светлане Светличной исполнилось 80 лет. В ее фильмографии около четырех десятков картин. Она снималась в фильмах «Им покоряется небо», «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Бриллиантовая рука», «Богиня: как я полюбила» и других.