Знаменитости 14 января 2023, 13:41 Поддержавшего ВСУ Артура Смольянинова не исключили из базы «Миротворца» Сайт «Миротворец» не исключил из своей базы поддержавшего Украину актера Смольянинова Публичное достояние

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Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, остался в базе сайта «Миротворец», сообщило РИА ФАН. Ранее артист раскритиковал проведение спецоперации и выразил готовность встать на сторону ВСУ.

Имя актера появилось в базе «Миротворца» еще в 2017 году. Его внесли туда за «сознательное нарушение государственной границы Украины». В карточке артиста написали, что он якобы незаконно пересек украинскую границу, чтобы попасть в Крым. Смольянинова* обвинили в «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова. После антироссийских высказываний его не исключили из базы скандального сайта.

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Осенью прошлого года против актера возбудили административное дело за дискредитацию российской армии. Суд признал Смольянинова* нарушившим закон и оштрафовал на 30 тысяч рублей. В начале 2023 года звезда «9-й роты» в одном из интервью признался, что готов встать на сторону Украины в спецоперации. Активисты в Латвии попытались вручить ему повестку, но он разорвал ее и скрылся. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. Позже его признали иноагентом.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.