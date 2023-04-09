Знаменитости 09 апреля 2023, 23:43 Плющенко назвал Костомарова сильным человеком и пожелал ему здоровья Фигурист Плющенко назвал Романа Костомарова сильным спортсменом и пожелал ему здоровья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья фигуристу Роману Костомарову, который до сих пор находится в больнице после госпитализации в январе. Спортсмен назвал своего коллегу сильным и крепким мужчиной, сообщил ТАСС.

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все», — заявил Плющенко и добавил, что не желает спекулировать на эту тему.

Реклама

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Олимпийский чемпион провел некоторое время в медикаментозной коме, потом его подключили к аппарату ЭКМО. В начале февраля фигуристу ампутировали обе стопы из-за сепсиса, а в марте спортсмен перенес операцию по ампутации пальцев левой руки. Сейчас Костомаров восстанавливается в больнице.