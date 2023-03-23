23 марта 2023, 20:58
Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки
«МК»: олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали пальцы левой руки
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову провели новую операцию. Ему ампутировали пальцы левой руки. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.
В издании рассказали, что кисть левой руки стала чернеть и врачи были вынуждены ампутировать пальцы на этой руке.
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«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены», — сказал источник.
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Сообщается, что сейчас спортсмен дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ. Но состояние Костомарова врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он часто впадает в глубокий сон, так как получает много обезболивающих препаратов. При этом моральное состояние чемпиона «на грани», поделился источник издания.
Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Через некоторое время у него начался некроз. На прошлой неделе стало известно, что фигуристу ампутировали голени обеих ног и кисть одной из рук.
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