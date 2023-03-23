Спорт 23 марта 2023, 20:58 Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки «МК»: олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали пальцы левой руки РИА «Новости»

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову провели новую операцию. Ему ампутировали пальцы левой руки. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.

В издании рассказали, что кисть левой руки стала чернеть и врачи были вынуждены ампутировать пальцы на этой руке.

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«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены», — сказал источник.

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Сообщается, что сейчас спортсмен дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ. Но состояние Костомарова врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он часто впадает в глубокий сон, так как получает много обезболивающих препаратов. При этом моральное состояние чемпиона «на грани», поделился источник издания.

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Через некоторое время у него начался некроз. На прошлой неделе стало известно, что фигуристу ампутировали голени обеих ног и кисть одной из рук.