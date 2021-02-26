Филипп Киркоров готов выплатить все, что задолжал латвийскому банку. Однако банка этого уже не существует. А документы об оплате, отправленные ранее, были больше похожи на аферу. Об этом «360» рассказал его адвокат Александр Добровинский.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец и принадлежащая ему фирма «Филипп Киркоров Продакшн» каждый задолжали латвийскому банку «ABLV Bank, AS» почти по 70 миллионов рублей. Общая сумма долга — около 140 миллионов рублей.

«Филипп Киркоров готов все выплачивать, но некому — этого банка уже нет. Как-то пришло письмо о ликвидации банка, и что платить нужно на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал. Все это пахло аферой, поскольку заявление банка пришло без всякого утверждения от латвийских властей», — рассказал адвокат.

Более того, он подчеркнул, что Киркоров никогда не отрицал этой информации. Сейчас ситуация находится под контролем юристов.

«Филипп не отрицает, что надо платить, но непонятно — кому. В любом случае мы контролируем этот процесс», — резюмировал Добровинский.

В мае прошлого года строительная фирма подала в суд на Киркорова за то, что тот задолжал более семи миллионов рублей за ремонт в коттедже. Таганский суд Москвы взыскал с певца почти 2,3 миллиона рублей. Также судья обязал артиста выплатить почти 19,6 тысячи рублей государственной пошлины.