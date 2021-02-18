Добровинского удивила секретность МИД Литвы по делу Киркорова

Юрист Александр Добровинский потребовал у Вильнюсского окружного административного суда копию решения о запрете певцу Филиппу Киркорову въезжать в Литву. До этого момента документа еще никто не видел.

«На данный момент решение МИД Литвы никто никогда не видел, Филиппу Киркорову его не передавали. Удивляет такая секретность МИДа Литвы, если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать? Мы уверены, что правосудие, в конце концов, восторжествует», — заявил Добровинский.

19 января МИД Литвы включил Киркорова в список тех, кому запрещено въезжать в страну в течение пяти лет из-за позиции певца по Крыму. Исполнитель публично поддержал присоединение полуострова к России.

Научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Прибалтике Николай Межевич назвал это решение информационной войной против России и «выталкиванием всего русского».