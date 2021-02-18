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    18 февраля 2021, 14:26

    Добровинского удивила секретность МИД Литвы по делу Киркорова

    Андрей Иванов

    Юрист Александр Добровинский потребовал у Вильнюсского окружного административного суда копию решения о запрете певцу Филиппу Киркорову въезжать в Литву. До этого момента документа еще никто не видел.

    Добровинского удивила секретность МИД Литвы по делу Киркорова

    «На данный момент решение МИД Литвы никто никогда не видел, Филиппу Киркорову его не передавали. Удивляет такая секретность МИДа Литвы, если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать? Мы уверены, что правосудие, в конце концов, восторжествует», — заявил Добровинский.

    19 января МИД Литвы включил Киркорова в список тех, кому запрещено въезжать в страну в течение пяти лет из-за позиции певца по Крыму. Исполнитель публично поддержал присоединение полуострова к России.

    Научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Прибалтике Николай Межевич назвал это решение информационной войной против России и «выталкиванием всего русского».