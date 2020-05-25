Суд обязал Киркорова заплатить строителям 2 млн рублей за ремонт

Строительная фирма подала в суд на Киркорова за то, что тот задолжал более семи миллионов рублей за ремонт в коттедже. Таганский суд Москвы взыскал с певца почти 2,3 миллиона рублей.

«Решением Таганского районного суда Москвы исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля», — сообщила пресс-служба суда.

Пока это только решение. Певец Филипп Киркоров может обжаловать его. Помимо 2,3 миллиона рублей, суд обязал артиста выплатить почти 19,6 тысячи рублей государственной пошлины. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Петр Маринин — совладелец компании «Стройхолдинг-Трейд», которую основали еще в 1994 году. Фирма поставляла строительно-отделочные материалы во время реконструкции московских аэропортов Шереметьево и Домодедово, строительства олимпийских объектов в Сочи и ледового дворца «Мегаспорт» на Ходынском поле в столице.