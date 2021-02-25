Киркоров задолжал приставам порядка 70 млн рублей
Певец Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.
В отношении артиста возбужден исполнительный лист за задолженность по кредитным платежам, не считая ипотеки, более чем на 69,5 миллиона рублей, а также семь актов по административным правонарушениям на сумму 29 тысяч рублей.
В мае прошлого года строительная фирма подала в суд на Киркорова за то, что тот задолжал более семи миллионов рублей за ремонт в коттедже. Таганский суд Москвы взыскал с певца почти 2,3 миллиона рублей. Также судья обязал артиста выплатить почти 19,6 тысячи рублей государственной пошлины.
В конце января власти Литвы запретили приезжать на территорию страны певцу Филиппу Киркорову. Запрет будет действовать пять лет, уточнила «Газета.ru». Теперь король эстрады планирует обжаловать в суде решение Министерства иностранных дел. По предварительной версии, музыкант попал в черный список из-за публичной поддержки присоединения Крыма к России.