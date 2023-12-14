Знаменитости 14 декабря 2023, 21:03 Певец Шарлот стал фигурантом еще одного уголовного дела РИА «Новости»: новое уголовное дело возбудили на Шарлота за сожжение паспорта РИА «Новости»

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Новое уголовное дело возбудили против находящегося под арестом певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, на музыканта возбудили дело по статье о повреждении документов. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, лишение свободы на срок до одного года и другие наказания.

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В июне Шарлот опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой российский паспорт. Артист заявил, что поддерживает Украину и больше не считает себя гражданином РФ.

В середине ноября певец обратился к поклонникам из Армении и попросил денег на билет в Россию. Музыкант прилетел в аэропорт Пулково, где его тут же задержали. После этого Шарлот извинился за сожжение паспорта и признался, что ошибочно помешался на ложной информации.

Против певца возбудили уголовные дела по статьям об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Артиста этапировали в Самару, где суд отправил его под арест до 24 января 2024 года. Шарлот подал апелляцию на это решение.