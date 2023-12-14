14 декабря 2023, 21:03
Певец Шарлот стал фигурантом еще одного уголовного дела
РИА «Новости»: новое уголовное дело возбудили на Шарлота за сожжение паспорта
Новое уголовное дело возбудили против находящегося под арестом певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, на музыканта возбудили дело по статье о повреждении документов. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, лишение свободы на срок до одного года и другие наказания.
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В июне Шарлот опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой российский паспорт. Артист заявил, что поддерживает Украину и больше не считает себя гражданином РФ.
В середине ноября певец обратился к поклонникам из Армении и попросил денег на билет в Россию. Музыкант прилетел в аэропорт Пулково, где его тут же задержали. После этого Шарлот извинился за сожжение паспорта и признался, что ошибочно помешался на ложной информации.
Против певца возбудили уголовные дела по статьям об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Артиста этапировали в Самару, где суд отправил его под арест до 24 января 2024 года. Шарлот подал апелляцию на это решение.
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