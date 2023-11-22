Знаменитости 22 ноября 2023, 05:19 Певца Шарлота задержали в аэропорту после видео с сожжением паспорта РИА «Новости»

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Полицейские задержали Эдуарда Шарлота в аэропорту Пулково, куда певец прилетел из Армении. Об этом сообщили «Известия».

В июне, находясь на территории Армении, Шарлот сжег на видео свой российский паспорт. Некоторые подписчики поддержали «перфоманс» блогера и скидывали ему донаты.

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В понедельник, 13 ноября, певец сообщил поклонникам, что собрался вернуться в Россию. По словам музыканта, он создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет записать и выпустить его в России.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — заверил музыкант.

Шарлот также пожаловался, что ему не хватает денег на билет и попросил подписчиков финансово ему помочь.

В ноябре Эдуард Шарлот вызвал певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на творческую и музыкальную дуэль. Блогер предложил вокалисту встретиться в помещении, где будет стоять фортепиано, и показать свои навыки игры на музыкальном инструменте, умение сочинять композиции и голосовой диапазон.