Знаменитости 06 декабря 2023, 10:14 Певец Шарлот обжаловал свой арест Обвиняемый в реабилитации нацизма певец Шарлот обжаловал свой арест

Читать 360tv в

Певец Эдуард Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, обжаловал свой арест. Об этом рассказали РИА «Новости» в Кировском районном суде Самары.

«Да, подали [апелляцию]», — сказала собеседница агентства.

Реклама

Летом в социальных сетях Шарлот опубликовал видео с сожжением своего российского паспорта. При этом артист сказал, что не считает себя гражданином России и собирается уехать в Киев. Позже певец просил у подписчиков средства на покупку обратного билета.

Он прибыл в Россию из Армении в ноябре. Шарлота задержали в аэропорту Пулково. Суд назначил артисту арест на 13 суток за нецензурную брань в общественном месте. После ему предъявили обвинение по трем статьям, две из которых — реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

Шарлот признал свою вину и раскаивался, рассказывал следователь Кировского районного суда Самары.

Артиста арестовали. По решению суда Шарлот будет находиться под стражей до 24 января 2024 года.