Важное 02 декабря 2023, 12:43 Суд арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года Самарский суд заключил певца Шарлота под стражу до 24 января 2024 года РИА «Новости»

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Суд в Самаре постановил заключить под стражу певца Эдуарда Шарлота. Арест продлится до 24 января 2024 года, сообщило РИА «Новости».

Артист признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих во время допроса.

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Шарлота задержали в аэропорту Пулково после того, как певец нецензурно ругался в общественном месте и приставал к окружающим. Молодого человека арестовали на 13 суток. После задержания Шарлота из Санкт-Петербурга на поезде этапировали в Самару, против него возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».

Ранее музыкант переехал в другую страну и, находясь за рубежом, публично сжег российский паспорт. После этого Шарлот извинился и назвал свое поведение «осечкой в понимании происходящего». Он также заявил, что будет бороться «за свою жизнь в русскоязычной культуре» и попросил у поклонников денег на возвращение в Россию. Артист признался, что помешался на фейковой информации и попросил прощения за сожжение паспорта.