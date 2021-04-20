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    20 апреля 2021, 13:51

    «Первый канал» перестроил съемочную площадку после падения Стриженовой

    Дарья Морозова

    «Первый канал» решил переделать съемочную площадку программы «Время покажет» после того, как там оступилась и упала телеведущая Екатерина Стриженова. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    «Первый канал» перестроил съемочную площадку после падения Стриженовой

    Ведущая поблагодарила руководство за то, что они пошли ей навстречу. Она призналась, что боялась еще раз упасть.

    Ранее Стриженова упала и сломала руку во время выпуска шоу «Время покажет». На кадрах шоу видно, как Стриженова подводила шоу к рекламной паузе. Договорив свою речь, она начала медленно отступать спиной назад. В какой-то момент Стриженова дошла до места, где начинались ступеньки, не удержала равновесие и упала. В эту секунду шоу ушло на рекламу.

    Хирурги Боткинской больницы Москвы прооперировали руку телеведущей. Рентген показал у нее сложный перелом со смещением.

    Позже телеведущая подшутила над собой в стиле известного мема. Ироничный видеоролик Стриженова разместила в Instagram. Она призналась, что решилась посмотреть на ситуацию со стороны аккурат 1 апреля.

    Посвященный падению Стриженовой ролик сделан в стиле известного мема, заканчивающегося кадром с надписью «Directed by ROBERT B. WEIDE».