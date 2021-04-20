«Первый канал» перестроил съемочную площадку после падения Стриженовой

«Первый канал» решил переделать съемочную площадку программы «Время покажет» после того, как там оступилась и упала телеведущая Екатерина Стриженова. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Ведущая поблагодарила руководство за то, что они пошли ей навстречу. Она призналась, что боялась еще раз упасть.

Ранее Стриженова упала и сломала руку во время выпуска шоу «Время покажет». На кадрах шоу видно, как Стриженова подводила шоу к рекламной паузе. Договорив свою речь, она начала медленно отступать спиной назад. В какой-то момент Стриженова дошла до места, где начинались ступеньки, не удержала равновесие и упала. В эту секунду шоу ушло на рекламу.

Хирурги Боткинской больницы Москвы прооперировали руку телеведущей. Рентген показал у нее сложный перелом со смещением.

Позже телеведущая подшутила над собой в стиле известного мема. Ироничный видеоролик Стриженова разместила в Instagram. Она призналась, что решилась посмотреть на ситуацию со стороны аккурат 1 апреля.

Посвященный падению Стриженовой ролик сделан в стиле известного мема, заканчивающегося кадром с надписью «Directed by ROBERT B. WEIDE».